The Boys - oto zwiastun parodii Ligi Sprawiedliwości z serialu. Komentuje nawet Zack Snyder

The Boys, jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy z wciąż emitowanych seriali superbohaterskich, lada moment powróci z 3. sezonem. Ponieważ kampania promocyjna produkcji wchodzi już na ostatnią prostą, twórcy dwoją się i troją, aby podgrzać atmosferę wokół ekranowej historii. W swoim stylu postanowili oni teraz sięgnąć po coś nietypowego i pokazać w sieci zwiastun Dawn of the Seven, parodii Ligi Sprawiedliwości, której proces powstania dokumentowano w serialu.

Przypomnijmy, że Dawn of the Seven to fikcyjny film produkowany przez firmę Vought International - w opowieści tej superbohaterowie pod wodzą Homelandera walczyli z Stormfront. Reżyser dzieła, Adam Bourke, pokłócił się z włodarzami studia; to właśnie dlatego fani autora stworzyli później ruch o nazwie... #ReleaseTheBourkeCut. Suchej nitki na fikcyjnej produkcji nie zostawili także krytycy, którzy nazywali ją "gigantyczną stratą czasu ekranowego" albo pisali o niej, iż "branża porno potrafi robić lepsze filmy superbohaterskie".

Oto rzeczony zwiastun:

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1527684332504031233

Na upublicznienie materiału zareagował już natomiast Zack Snyder. Jego słowa o radości z "realizacji wizji" Bourke'a są naprawdę wymowne:

https://twitter.com/ZackSnyder/status/1527702235429208064

Pierwsze odcinki 3. sezonu The Boys pojawią się na platformie Amazon już 3 czerwca.