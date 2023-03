Flash - tak wygląda kostium Batmana Michaela Keatona w pełni. Figurka zachwyca

fot. materiały prasowe

McFarlane Toys przygotowało nową figurkę Batmana z filmu Flash. Dzięki niej możemy lepiej przyjrzeć się nowemu kostiumowi Mrocznego Rycerza, który po latach włożył na siebie Michael Keaton. Cena figurki to 39,99 dolarów i na razie ruszył preorder. Zobaczcie, jak się ona prezentuje i przede wszystkim jak wygląda nowy kostium tej wersji Batmana, którą wcześniej widzieliśmy w filmach Batman z 1989 roku oraz Powrót Batmana z 1992 roku.

Flash - figurka Batmana

Z opisu fabuły wiemy, że w momencie, gdy Barry Allen przybywa szukać pomocy Mrocznego Rycerza ta wersja Batmana jest na emeryturze, z której decyduje się powrócić. Wygląd figurki został całkowicie oparty na filmowym wizerunku.

Flash - figurka Batmana

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach. Wówczas dowiemy się, czy plotka jest prawdziwa.

