Flash - Ezra Miller tajemniczo reaguje na słowa Afflecka. Wie o Batmanie coś, czego nie wiemy?

Większość fanów Batmana w wykonaniu Bena Afflecka raczej już pogodziłą się z jego pożegnaniem z rolą Mrocznego Rycerza. W styczniu 2022 roku często o tym wspominał w kontekście jego niewielkiego występu w filmie The Flash. To właśnie z tym komentarzami związany jest nowy news, bo reakcja Ezry Millera jest co najmniej intrygująca.

Ezra Miller o Batmanie?

Aktor opublikował w InstaStories na Instagramie tajemniczy post. Jest to zrzut ekranu z wypowiedziami Bena Afflecka o pożegnaniu z rolą Batmana, w której Ezra Miller podkreślił słowa: One Last Time i dopisał do tego "ha, ha, ha". Czyżby więc to była sugestia, że coś się zmieniło i jednak to nie będzie jego ostatni występ? Czy po prostu Miller trolluje fanów i fanatyków SnyderVerse? Na razie pozostaje to w sferach spekulacji i nie ma żadnych przecieków na temat Bena Afflecka.

Affleck jednak powtarzał, ile złego to doświadczenie mu dało, więc jest to mało prawdopodobne. Chyba że przekonały go jakieś atrakcyjne pomysły, o których nie wiemy. Przypomnijmy, że to wówczas zaczęły się problemy osobiste aktora i zmagania z alkoholizmem. Sam nazywa prace przy Lidze Sprawiedliwości koszmarem.

Czekamy na rozwój wydarzeń.

