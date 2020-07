Flash - film o bohaterze nie wprowadzi konfliktu znanego z komiksu Flashpoint?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: DC

Jak wiadomo od jakiegoś czasu Warner Bros przygotowuje film The Flash, który ma być oparty na jednym z najsłynniejszych, jeżeli nie najsłynniejszym komiksie o Szkarłatnym Sprinterze pod tytułem Flashpoint. W filmie ma pojawić się jednak pewne odstępstwo od graficznego oryginału. Otóż Barry Allen trafi do linii czasowej, w której to Bruce Wayne jest nadal Batmanem (w dodatku w wykonaniu Michaela Keatona), a nie Thomas Wayne. Pojawiła się nowa plotka dotycząca kolejnej zmiany w historii. Jak podaje Heroic Hollywood w filmie mamy nie zobaczyć znanego z komiksu konfliktu mieszkańców Atlantydy i Amazonek. To dementowałoby wcześniejsze pogłoski o występie Jasona Momoy jak Aquamana i Gal Gadot jako Wonder Woman. Pozostaje czekać na oficjalny komunikat w tej sprawie.

Dla przypomnienia w komiksowym oryginale Barry zmienia oś czasu, aby uratować swoją matkę przed śmiercią z rąk Reverse-Flasha. Tym sposobem trafia do świata, w którym nie jest bohaterem, a Ziemia jest trawiona konfliktem Atlantydów i Amazonek pod przywództwem Aquamana i Wonder Woman.