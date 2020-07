Flash - konsultant naukowy Avengers: Koniec gry w ekipie. Ma pomysł na Fantastyczną Czwórkę

fot. Warner

Clifford Johnson zajmuje się fizyką teoretyczną. Był konsultantem przy Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry Pomagał braciom Russo stworzył naukowy fundament pod określone wątki.

Sam Johnson promuje teraz komedię Palm Springs, przy której pracował, a która oparta jest na motywie pętli czasu. Podczas wywiadu potwierdził, że konsultuje kwestię naukowe w filmie The Flash, który ma poruszyć wątek światów równoległych oraz serialu Ms Marvel osadzonego w MCU.

Do tego dodaje, że ma pomysł jak wytłumaczyłby kwestię Fantastycznej Czwórki w MCU i praca przy projekcie o tych superbohaterach jest jego marzeniem.

- Reed Richards zabiera swoją drużynę w dziwny, inne wymiar w to dziwne miejsce. To jest coś, co obecnie staramy się zrozumieć w prawdziwej nauce. Dlatego chciałbym dostać szansę, by pomóc im w dobrym pokazaniu ich historii.

fot. Marvel

Dodaje, że jego zdaniem najlepiej byłoby to zrobić poprzez powiązanie z Czarną Panterą. Nawiązuje też do komiksów, w których superbohater był też naukowcem.

- Wakanda i Fantastyczna Czwórka powinny być powiązane na samym początku i wiem jak to zrobić. To byłoby nawiązanie do komiksu i szansa na pokazanie różnorodności w nauce. Pojawienie się Fantastycznej Czwórki w MCU miałoby miejsce, ponieważ ludzie z Wakandy by odkryli ich w innym wymiarze i sprowadzili ich do uniwersum - wyjaśnia swoją wizję.

Przyznaje też, że inni fizycy nie rozumieją, dlaczego współpracuje z Hollywood. Mówi wprost: dzięki temu jest w stanie wprowadzić naukę do popkultury i sprawić, że nie będzie ona marginalizowana. Jego zdaniem rozrywka pozwala oswajać się ludziom z nauką.