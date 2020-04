Flash i Legends of Tomorrow - co w kolejnych odcinkach seriali? [WIDEO I ZDJĘCIA]

5 maja na antenie stacji The CW zadebiutuje 11. odcinek 5. sezonu serialu Legends of Tomorrow. Został on zatytułowany Ship Broken. W nim Legendy chętnie korzystają z nowo nabytego Krosna Losu, jednak drużyna musi zdecydować kogo przywrócić najpierw. W tym czasie Sara stara się dowiedzieć, co się z nią stało. Pomagają jej w tym Constantine i Ava. Natomiast Rory ma na statku gościa, który próbuje wywrzeć na nim wrażenie. W sieci pojawiły się zdjęcia oraz zwiastun promujące ten odcinek. Możecie je obejrzeć poniżej.

Tego samego dnia na antenie stacji The CW pojawi się 18. odcinek 6. sezonu serialu Flash zatytułowany Pay the Piper. W nim Godspeed powraca do miasta. Barry decyduje się, aby poprosić o pomoc w tej sprawie Hartleya Rathawaya. Jednak sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, gdy jedna ze zmian spowodowanych Kryzysem daje o sobie znać. W tym czasie Iris próbuje uciec z Mirrorverse. Zadebiutowały zdjęcia i zwiastun promujące ten odcinek.