Flash - gwiazda serialu zapowiada poświęcenie jednej z postaci w 6. sezonie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Serial Flash powraca 21 kwietnia z 16. odcinkiem 6. sezonu zatytułowanym So Long and Goodnight. Gwiazda produkcji, Grant Gustin wyjawił, że w dalszej części tego sezonu jeden z członków Team Flash dokona pewnego poświęcenia. Nie chciał zdradzić czy to poświęcenie jest równoznaczne ze śmiercią, jednak przy okazji podrzucił pewien trop dotyczący tej sprawy. Otóż starcie Rag Dolla i Joe Westa ze wspomnianego odcinka sprawi, że ten drugi zostanie skrzywdzony i dynamika w Team Flash zostanie zmieniona z powodu tego wydarzenia.

Dla przypomnienia po Kryzysie, w którym Szkarłatny Sprinter jednak nie zginął Speed Force bardzo ucierpiała i umarła. Wobec tego Team Flash próbuje stworzyć sztuczną Speed Force, aby Barry odzyskał pełnię swoich zdolności. Dziennik Nory ma stanowić rozwiązanie tego problemu. Gustin stwierdził, że to właśnie sposób na ten kłopot ma doprowadzić do poświęcenia. Pozostaje czekać na kolejne odcinki.