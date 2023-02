Flash - James Gunn zmienia końcówkę filmu. Tych postaci nie zobaczymy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Flash będzie pierwszym filmem DCU w kinach odkąd James Gunn oraz Peter Safran zostali zatrudnieni jako szefowie DCU, czyli budowniczy uniwersum oparte na komiksach. Wcześniej Gunn potwierdzał, że Flash w istocie częściowo zresetuje uniwersum, dokonując potrzebnych zmian. Teraz według Umberto Gonzalesa z The Wrap dokonano zmian w końcówce widowiska. Dziennikarz potwierdził doniesienia mało wiarygodnej osoby znanej jako Grace Randolph.

Flash - usunięte postaci

Ostatnie sceny miały pokazać postacie, które miały w pierwotnym planie odgrywać ważne role w przyszłości uniwersum DC. Innymi słowy miało to być nowe status quo uniwersum po usunięciu większości tego, co stworzył Zack Snyder. W nich mieliśmy zobaczyć Supermana (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Supergirl (Sasha Calle) i Batmana (Michael Keaton). Według nowych informacji sceny z tymi postaciami zostały wycięte, by nie wprowadzać zamieszania, bo miały one pełnić rolę teasera tego, co nadejdzie, a to najwyraźniej nie jest zgodne z planem twórców DCU.

Po opublikowaniu tych informacji w sieci zaczęto spekulować, czy przypadkiem w filmie Supergirl: Woman of Tomorrow nie zobaczymy zupełnie innej bohaterki niż we Flashu. Jednakże decyzja o usunięciu jej z końcówki ze scen z innymi postaciami niekoniecznie może mieć z tym związek. Do tej pory nikt oficjalnie nie wyjawił, czy Sasha Calle będzie Supergirl tego uniwersum. Sam Gunn też raczej tego nie wie, bo w wywiadach tak mówił. Projekt jest na bardzo wczesnym etapie.

Podobno twórcy rozwiązali to tak, że na koniec Flash trafi do zupełnie innej rzeczywistości z multiwersum i z tego powodu rzeczy wprowadzone w filmie nie będą częścią głównego uniwersum DCU. Czytamy też, że mają kręcić specjalne cameo kogoś, kto był w filmowym uniwersum DC bardzo dawno temu. To ma pokazać, że Barry może przemieszczać się pomiędzy rzeczywistościami do woli i bez problemu.

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.