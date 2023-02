Flash dokona resetu uniwersum DC? Nie do końca - James Gunn komentuje

Fot. Materiały prasowe

Od miesięcy w sieci krąży plotka, że film Flash dokona resetu uniwersum DC i tym samym skasuje wszelkie powiązania z kontrowersyjnym SnyderVerse. Do tej pory nikt tego oficjalnie nie skomentował, ale aktywność James Gunna to zmenia. Współtwórca uniwersum odniósł się do tej plotki.

Flash - reset uniwersum

Pytanie od fana dotyczyło tego, czy Flash zresetuje wszystko w uniwersum. Tak brzmi odpowiedź:

- Nie, Flash zresetuje wiele rzeczy, ale nie wszystko. Niektóre postacie zostaną takie same, inne nie.

To na pewno dobra wiadomość dla wielbicieli superbohaterów Zacka Snydera, bo to kolejny komentarz wskazujący na to, że nie pożegnamy wszystkich postaci. Nadal jednak też nie wiadomo, czy James Gunn planuje dalej wykorzystać Batmana w wykonaniu Michaela Keatona.

Wszystko wskazuje na to, że Gal Gadot i Jason Momoa mogą zostać dalej. Decyzje w sprawie kontrowersyjnego Ezry Millera mają zostać podjęte, gdy zakończy leczenie psychiatryczne i wówczas będą rozmowy co dalej. Niektórzy dziennikarze spekulują, że sugestię o szansie dla tych aktorów są jednak mówione tylko po to, by nie torpedować szans filmów, które w 2023 roku trafią do kin. Jednak komentarze Jamesa Gunn o znaczeniu dla DCU filmów Flash i Aquaman 2 temu przeczą.

Flash - premiera w kinach w czerwcu 2023 roku.