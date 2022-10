Flash - Javicia Leslie powróci do Arrovwerse jako jedna z antagonistek. Są zdjęcia z planu

DC

Flash doczeka się finałowego, 9. sezonu od The CW. Fani spodziewają się domknięcia najważniejszych wątków, ale to nie oznacza, że tytułowy bohater będzie narzekał na brak wyzwań. Głównym złoczyńcą sezonu ma być Cobalt Blue, natomiast pojawią się też inni, jak chociażby Captain Boomerang. Na zdjęciach z planu fani dostrzegli też Javicia Leslie, która w swoim serialu wcielała się w Batwoman. We Flashu zobaczymy ją jednak w innym wydaniu.

Javicia Leslie odegra rolę Red Death, połączenia Batwoman z mocami Flasha. Zobaczymy ją jako jedną z antagonistek, która stanie do walki z Flashem granym przez Granta Gustina. W komiksach Red Death pochodził z innego uniwersum, jako alternatywna wersja Batmana. Zobaczymy zatem, jak podejdą do tej postaci twórcy Arrowverse. Zobaczcie zdjęcia:

https://twitter.com/TheDC_Syndicate/status/1584120900458549248