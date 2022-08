The CW ma nowego właściciela. Co z Arrowverse?

fot. The CW

The CW to popularna stacja w USA, która do tej pory skupiała się w dużej mierze na produkcjach dla nastolatków oraz osób przed 30. rokiem życia. Sieć odpowiada między innymi za seriale wchodzące w skład Arrowverse, a także produkcje Riverdale oraz Wampiry: Dziedzictwo. Spółka Nexstar przejmie The CW. Jak poinformowało The Hollywood Reporter firma z siedzibą w Teksasie zawarła umowę z dotychczasowymi właścicielami stacji, czyli CBS Studios i Warner Bros. TV. Na jej mocy Nexstar będzie miało 75 procent udziałów w The CW, a pozostałe dwie spółki zachowają po 12,5 procent.

Dyrektor generalny Nexstar, Perry Sook poinformował w oficjalnym oświadczeniu, że przejęcie The CW jest strategicznie, ponieważ pozwoli firmie wykorzystać doświadczenie operacyjne w celu poprawy wydajności sieci poprzez zarządzanie tą potężną platformą krajową.

fot. The CW

The CW - zmiany w grupie docelowej

Mówi się, że nowi właściciele będą celować w starszą grupę demograficzną niż dotychczas, jeśli chodzi o widzów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy byliśmy świadkami kasowania niektórych seriali oraz zakończenia popularnych produkcji The CW choćby Flash czy wspomnianego Riverdale, których kolejne sezony będą ostatnimi. Być może zatem oznacza to, że kolejne produkcje Arrowverse już nie powstaną, chociaż trzeba poczekać na oficjalny komunikat.