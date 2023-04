Flash - nowy teaser. Michael Keaton bez maski; zachwyca jako Batman!

Fot. Materiały prasowe

Warner Bros. Discovery pokazało nowy teaser Flasha. Jest na nim kilka ujęć z wcześniejszych zapowiedzi, ale również zupełnie nowe sceny. Na nagraniu widać między innymi tytułowego superbohatera w akcji, Supergirl w locie i Michaela Keatona w stroju Batmana. Aktor nie ma na sobie maski, więc możecie dokładnie przyjrzeć się jego twarzy.

Flash - Ben Affleck się wygadał. Chodzi o epicką scenę z Wonder Woman

Flash - nowy teaser

https://twitter.com/NebsGoodTakes/status/1646206896247021569

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w tym świecie nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że nie pomagają Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum?

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.

