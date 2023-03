Flash - pierwsze spojrzenie na złoczyńcę. Jest przerażający i krzyczy z całych sił

fot. materiały prasowe

Pojawiło się pierwsze spojrzenie na jednego ze złoczyńców Flasha. I nie chodzi o generała Zoda, a o mroczną wersję Barry'ego Allena, która potrafi kraść dusze innych istot z nadludzką szybkością. Zobaczcie sami. Efekt jest przerażający.

Choć zdjęcia nie przedstawiają ujęć z filmu, tylko figurki, to wciąż są to oficjalne produkty kolekcjonerskie DC, będące kopią tego, czego możemy spodziewać się na dużym ekranie. Jak na razie to najlepsze spojrzenie na Mrocznego Flasha, jakie dostaliśmy.

Flash - pierwsze spojrzenie na złoczyńcę

Figurka jest firmy McFarlane Toys i przedstawia Mrocznego Flasha. Jak widać na poniższych zdjęciach, postać krzyczy z całych sił. Ma na sobie czarny kostium z miedzianymi i złotymi akcentami. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ta paleta barw znacznie różni się od tradycyjnego superbohaterskiego stroju Barry'ego Allena.

Mroczny Flash

Choć na początku fani spodziewali się, że Mroczny Flash będzie odgrywał niewielką rolę w historii, coś w rodzaju cameo, to fakt, że jest częścią linii kolekcjonerskiej sugeruje, że może być kluczową postacią. Co myślicie?