Flash - pełny zwiastun. Tak wygląda najlepszy film superbohaterski w historii?

fot. materiały prasowe

Flash został pokazany prasie i kiniarzom podczas CinemaCon 2023 i w nocy z 25 na 26 kwietnia czasu polskiego pojawią się opinie. Zgodnie z zapowiedzią do sieci trafił też pełny zwiastun, który pozwala zobaczyć, co twórcy szykują. Warner Bros. jest pewne, że ma najlepszy film 2023 roku, bo nie tylko pokazali go dwa miesiące przed premierą, to jeszcze zezwolili na umieszczanie opinii w mediach społeczności. Rzadko we współczesnym kinie widzimy taką pewność studia wobec produktu, który mają.

Przypomnijmy, że James Gunn oraz szef Warner Bros Discovery, David Zaslav, uważają, że Flash to najlepszy film superbohaterski jaki widzieli. Jak donosi Discussing Film obaj panowie podczas panelu na CinemaCon powiedzieli, że to najlepszy film superbohaterski w historii. Trzymają się więc swoich słów i nadal są pewni, że mają dobry film.

Flash - zwiastun

Flash

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.

Flash - wyciek fabuły

Zwiastun wydaje się potwierdzać sporo informacji z wycieku fabuły. Niektóre pewnie się nie potwierdzą, bo wprowadzono zmiany po tym, jak wyciek trafił do sieci. SPOILERY!

W filmie pojawią się członkowie Ligi Sprawiedliwości, ale - ponownie - bez Supermana. Czytamy, że po ataku terrorystycznym bandyci ukryli się w szpitalu. Flash rusza do akcji z pomocą Batmana w wersji Bena Afflecka. W filmie zobaczymy też Wonder Woman (Gal Gadot), która ma kilkuminutowe cameo.

Flash - 14 potwierdzonych członków obsady