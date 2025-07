Tak rozpoczyna się Silent Hill F. Klimatyczne wideo wyciekło do sieci

fot. Konami

Reklama

W piątek, 4 lipca, w Los Angeles, podczas wydarzenia Anime Expo, odbył się panel poświęcony Silent Hill F. Reżyser, scenarzysta i kompozytor opowiadali zgromadzonym o nadchodzącej odsłonie kultowej serii horrorów. Nie zabrakło również prezentacji nowych materiałów. Te jednak nie trafiły do sieci — przynajmniej nie oficjalnie. Mimo zakazu nagrywania, jednemu z uczestników udało się zarejestrować scenę otwierającą produkcję. Klimatyczne wideo możecie obejrzeć poniżej:

Podczas wydarzenia zabrakło jednak dłuższego spojrzenia na rozgrywkę. Zaprezentowano jedynie krótki, niewiele zdradzający fragment.

Jedyny gameplay, jaki pokazali, to 30-sekundowy fragment przedstawiający Hinako idącą ścieżką do kapliczki, w której może się pomodlić. Potem widzieliśmy, jak odchodzi — i to wszystko – ujawnił jeden z użytkowników Reddita.

Silent Hill F zadebiutuje na PC i konsolach 25 września tego roku.