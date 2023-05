Flash - promocja z rozmachem. 600 dronów dało show

fot. materiały prasowe

W ranach promocji filmu Flash przygotowano niezwykły pokaz. Wykorzystano w nim 600 dronów, które tworzyły między innymi symbole Flasha, Supermana czy Batmana. Do zdarzenia doszło w Sydney w Australii. W wideo nagranym przez użytkownika Twittera możemy zobaczyć, jak to wygląda.

Flash - wideo z dronami

Prognozy box office dla Flasha są wręcz zaskakująco mało optymistyczne, więc Warner Bros. stara się jeszcze bardziej nagłośnić film i zachęcić widzów do wyprawy do kina. Do tej pory głównie promocja opierała się na materiałach wideo i graficznych, ale także na bardzo pozytywnych opiniach krytyków, widzów i znanych osobistości Hollywood jak Tom Cruise czy Stephen King.

W ramach promocji do sieci trafił też nowy plakat. Po raz pierwszy na grafice promocyjnej mamy dwóch Batmanów. Do tej pory zawsze była wersja Michaela Keatona, ale tym razem znalazło się miejsce też dla Bena Afflecka.

Flash

Jest też spot skupiający się na Supergirl i jej mocach.

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.

Flash - premiera 16 czerwca 2023 roku w kinach.