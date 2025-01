Historia miłosna trwająca miliardy lat. intrygujący zwiastun Love Me

fot. materiały prasowe

Love Me to dość nietypowy film, który opowiada historię miłosną trwającą miliardy lat. Rozgrywa się ona po tym, jak ludzkość wyginęła, i skupia się na sztucznej inteligencji, która odkrywa odpowiedź na pytanie: co to znaczy życie?. Projekt pokazuje tę opowieść poprzez sceny aktorskie, klasyczną animację, animatronikę i inne narzędzia.

Love Me - zwiastun

Główne role w tej fabule grają Steven Yeun i Kristen Stewart.

Love Me - opis fabuły

Długo po tym, jak ludzkość wyginęła, Boja (Kristen Stewart) i Satelita (Steven Yeun) odziedziczyli Ziemię. Ich jedynym przewodnikiem jest Internet, z którego uczą się, co oznacza żyć i kochać.

Film jest debiutem reżyserskim Sama i Andy'ego Zuchero. Był pokazywany w 2024 roku na festiwalach filmowych, w tym na Sundance.

Premiera w amerykańskich kinach odbędzie się 31 stycznia 2025 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy obejrzymy go w Polsce. Często tego typu tytuły nie trafiają do polskich kin, więc jest duża szansa, że zobaczymy go dopiero na którejś platformie streamingowej, która zakupi prawa do emisji.