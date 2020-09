Flash - reżyser o klimacie filmu. Będzie mroczny?

Warner Bros

Podczas drugiej części DC FanDome pokazano sesję Q&A z reżyserem Andym Muschiettim na temat filmu The Flash. Filmowiec skomentował pytania o to, jaki klimat i ton będzie mieć jego superprodukcja. Twierdzi, że nie będzie to stricte ani lekki, wesoły film, ani mroczny i poważny. Zwraca uwagę, że podobnie jak w jego serii To chce w historii umieścić trochę humoru, epicką przygodę, ale też momenty wywołujące grozę.

Ezra Miller natomiast wyjawił, że jeszcze nie widział swojego nowego kostiumu. Zna go tylko ze szkicu koncepcyjnego, który został opublikowany podczas pierwszego DC FanDome. Słyszał, że ma być lżejszy i twórcy wprowadzają w nim jakieś niekonwencjonalne rozwiązania. Prawdopodobnie jest to jeszcze w trakcie rozwoju, więc finalny efekt może jeszcze różnić się od szkicu.

Wiemy, że Flash będzie inspirowany historią Kryzysy na Nieskończonych Ziemiach. Superbohater będzie podróżować w czasie i pomiędzy równoległymi światami. Dzięki temu na ekranie zobaczymy m.in. Batmanów w wykonaniu Michaela Keatona i Ben Afflecka.

Zdjęcia mają ruszyć na początku 2021 roku. Premiera Flasha 3 czerwca 2022 roku.