Flash i Riverdale - nowe sezony seriali rozpoczną się 5-odcinkowym wydarzeniem specjalnym

fot. Dean Buscher/The CW

Dwa najpopularniejsze w tej chwili seriale stacji The CW, czyli Flash i Riverdale, otrzymają jesienią 2021 roku swoje 5-odcinkowe specjalne wstępy do kolejnych sezonów. W przypadku Flasha będzie to crossover z innymi bohaterami Arrowverse. Jednak na razie nie poznaliśmy szczegółów tego wydarzenia. Natomiast jeśli chodzi o 5-odcinkową premierę w Riverdale, to trwają prace nad historią, która ma się w niej znaleźć.

Te 5-odcinkowe serie mają być swoistym wprowadzeniem do nowych sezonów produkcji. Dzieje się tak, ponieważ obydwa programy zakończą produkcję obecnych serii pod koniec czerwca i na początku lipca i wrócą na plan we wrześniu. Dlatego postanowiono stworzyć takie 5-odcinkowe jesienne serie, ponieważ produkcje nie będą w stanie dostarczyć osiem lub więcej odcinków w jesiennej ramówce.

The CW

Ponadto w rozmowie z Entertainment Weekly Cress Williams, który wciela się w tytułowego bohatera w serialu Black Lightning wyjawił, że prowadzi rozmowy na temat wystąpienia w 8. sezonie Flasha. Zapewne chodzi właśnie o wspomniany 5-odcinkowy crossover.