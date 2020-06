Flash - showrunner zapowiada poważny zwrot akcji w 7. sezonie

źródło: The CW

Z powodu Pandemii koronawirusa, serial Flash od The CW został wstrzymany przed końcem 6. sezonu. Zdecydowano włączyć trzy ostatnie odcinki i zaplanowany na finał cliffhanger do kolejnej serii. Oznacza to, że na początku 7. sezonu, widzowie otrzymają mocny zwrot akcji. Potwierdził to showrunner produkcji, Eric Wallace.

W rozmowie z TVLine, twórca zdradził, że w serialu Flash fani mogą zawsze w finale oczekiwać niespodziewanych sytuacji. Ze względu na pandemię, nastąpi to już na początku 7. sezonu, co musiało zmienić nieco sytuację kolejnych odcinków.

fot. materiały prasowe

7. sezon serialu Flash powróci w 2021 roku. Nie wiadomo na razie, co będzie fabułą produkcji w nowej serii. Spekuluje się, że tytułowy bohater w końcu zmierzy się z prawdziwym Godspeedem. Wiemy na pewno, że Barry uwolni nowe zło, które może zniszczyć Team Flash. Być może zatem chodzi właśnie o Godspeeda.