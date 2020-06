Ile razy Kapitan Ameryka przyjmował ciosy w MCU? Na pewno ma szczękę ze stali [WIDEO]

Marvel

Kapitan Ameryka to bodajże największy wojownik w całym MCU, człowiek, dla którego pojedynki jeden na jeden stały się nieodłącznym elementem jego mitologii w Kinowym Uniwersum Marvela. Większość z nas zdaje sobie sprawę, że Steve Rogers przez długie lata przyjął naprawdę wiele ciosów, uczestnicząc w licznych potyczkach - jak wiele ich jednak było? Postanowił to sprawdzić youtuber Mr. Sunday Movies w specjalnym wideo, w którym pokazał każdą jatkę z udziałem Capa. Powiedzieć, że heros ma szczękę ze stali, to właściwie nic nie powiedzieć. Spójrzcie sami:

Na tym jednak nie koniec nowych wiadomości jeśli chodzi o przygody Capa w MCU. Jak się bowiem po latach okazuje, już w filmie Incredible Hulk z 2008 roku znalazł się easter egg nawiązujący do genezy postaci Steve'a Rogersa. W produkcji ujawniono, że Emil Blonsky, późniejszy Abominacja, otrzymał serum superżołnierza opracowywane przez tajemniczego "doktora Reinsteina". W komiksach nazwiska Reinstein jako swojego pseudonimu używał zaś dr Abraham Erskine - ten sam, który opracował formułę, pozwalającą Rogersowi ostatecznie przemienić się w Kapitana Amerykę.