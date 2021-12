Święty Mikołaj z DC jest sprinterem. I to znacznie szybszym od Flasha

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku ukazała się świąteczna antologia wydawnictwa DC o tytule Tis The Season To Be Freezin' #1. Przeszłaby ona zapewne bez większego echa, gdyby nie zawarta w niej krótka historia Christmas: Cold and Fast. Ta ostatnia wyraźnie sugeruje, że Święty Mikołaj z uniwersum komiksowego giganta jest sprinterem przewyższającym w aspekcie szybkości samego Flasha.

Fabularnym punktem wyjścia w tej opowieści jest próba uratowania świąt, której podejmują się wspólnie Flash i Kapitan Cold - drugi z nich przejmuje wypełnioną zabawkami ciężarówkę, by z czasem dojść jednak do wniosku, że chciałby oddać obecne w niej przedmioty dzieciom z ubogich dzielnic. Szkarłatny Sprinter postanawia mu w tym pomóc, próbując w ekspresowym tempie dostarczyć prezenty do kolejnych najmłodszych.

Rzecz w tym, że w czasie swojej pracy Barry Allen spostrzegł otwierającą się Moc Prędkości, z której nieoczekiwanie wyłonił się kierujący zaprzęgiem złożonym z 8 reniferów Święty Mikołaj. Scena sugeruje dobitnie, że Kris Kringle jest w rzeczywistości sprinterem połączonym z tym samym źródłem mocy, co Flash. Jakby tego było mało, Święty Mikołaj zaczął dostarczać prezenty jeszcze szybciej, niż robił to Allen.

Święty Mikołaj już wielokrotnie pojawiał się w różnych historiach spod szyldu DC. Swego czasu płatał on figle m.in. Darkseidowi, który do dziś uznaje go za godnego rywala.

