Hulk vs. Thor - największa bitwa herosów nadchodzi. Ta wojna zmieni ich na zawsze

Gary Frank/Martin Coccolo/Marvel

Dom Pomysłów oficjalnie zapowiedział wydarzenie Hulk vs. Thor: Banner of War - w jego ramach tytułowi herosi zmierzą się w wielkiej batalii, która ma mieć "szokujący wpływ" na przyszłość obu protagonistów. Event, do którego scenariusz tworzy Donny Cates, jest rozpisany na 5 części; rozpocznie się on 27 kwietnia przyszłego roku w zeszycie Hulk vs. Thor: Banner of War Alpha #1, a później będzie kontynuowany w majowych komiksach Thor #25 i Hulk #7 oraz w czerwcowych Thor #26 i Hulk #8.

Podwaliny pod crossover zostaną położone w obu samodzielnych seriach poświęconych herosom. Okazją do stworzenia tej historii jest także nadchodząca, 60. rocznica komiksowych debiutów Zielonego Goliata i Gromowładnego. Tak prezentują się materiały promocyjne wydarzenia:

Hulk vs. Thor: Banner of War - materiały promocyjne

W komunikacie prasowym Marvel zapowiada, że wojna Thora i Hulka ostatecznie wyłoni najsilniejszego z Avengers, a przyszłoroczna bitwa będzie największym starciem obu herosów w historii. W zapowiedzi pada pytanie, czy bóg burzy i piorunów jest w stanie powstrzymać Zielonego Goliata, który teraz potrafi już kontrolować swój gniew?

