Flash - Tom Cruise widział film. Co o nim sądzi?

fot. IMDb.com

Jak donosi The Hollywood Reporter, Flash ma nowego fana w osobie Toma Cruise'a. Mało kto spodziewał się związku gwiazdy Hollywood z komiksowym filmem. Niezawodne źródła jednego z najbardziej prestiżowych portali na świecie poznały kulisy tej nieoczekiwanej sytuacji.

Flash - Tom Cruise lubi film

Według źródeł Tom Cruise obejrzał Flasha i tak bardzo mu się spodobał, że zadzwonił do reżysera Andy'ego Muschiettiego, aby mu o tym powiedzieć. Mówił mu o nim w samych superlatywach, twierdząc, że dostał tu wszystko, czego chciałby od filmu i jest to coś, czego teraz potrzebujemy w kinach.

Czytamy, że pod koniec lutego 2023 roku aktor miał spotkanie z szefem Warner Bros. Discovery Davidem Zaslavem, w którym prezes korporacji chwalił się, jak dobrym filmem jest Flash. Cruise zainteresował się i powiedział, że chciałby go obejrzeć, a Zaslav spełnił jego prośbę. Informator objaśnia, że specjalny pracownik Warner Bros. Discovery pojechał do Beverly Hills do domu Toma Cruise'a, aby dostarczyć mu film. Na miejscu musiał zaczekać, jak aktor go obejrzy i wówczas zabrać go z powrotem do Warner Bros. Nie do końca wiadomo, czy kopia filmu była w jakimś sensie cyfrowa czy fizyczna.

Flash - premiera w kinach w czerwcu 2023 roku.

