Flashpoint Beyond - wraca nie tylko Batman Thomasa Wayne'a. Dziwaczny Superman również

Przed miesiącem informowaliśmy Was, że DC zapowiedziało powstanie rozpisanej na 7 części miniserii komiksowej Flashpoint Beyond, która zabierze czytelników do świata znanego z niezwykle ważnego dla wydawnictwa komiksu Flashpoint. Punkt krytyczny. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że protagonistą cyklu będzie Thomas Wayne aka Batman, który spróbuje przywrócić do życia swojego zmarłego syna, Bruce'a, a także znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego jego rzeczywistość w ogóle zdołała przetrwać.

Jednym z głównych wątków ma stać się także pojedynek Thomasa z tajemniczym złoczyńcą, Clockwork Killerem. Teraz serwis Comic Book przedstawił na swojej stronie materiały promujące zeszyty Flashpoint Beyond #2-4. Opisy fabuł ujawniają, że tajemnicza postać przetrzymywana w Arkham obwieści światu, iż jedynym prawdziwym Batmanem jest Bruce Wayne. Z kolei w 3. zeszycie cyklu pojawi się Projekt Superman, uznawany za jedną z najdziwniejszych wersji Człowieka ze Stali w historii.

Przypomnijmy, że w oryginalnym Flashpoincie Barry Allen aka Flash cofnął się w czasie, aby uratować w ten sposób swoją matkę przed śmiercią. Jego działania doprowadziły jednak do olbrzymich zmian w linii czasowej. W tak powstałej rzeczywistości kosmiczny statek Kal-Ela rozbił się nie w Kansas, a w samym centrum Metropolis - przybysz z Kryptona został wówczas pojmany przez amerykański rząd, a następnie poddany licznym eksperymentom.

Okładki zdradzają również powroty innych postaci. Możemy zobaczyć na nich choćby Psycho-Pirate'a, Shazama, Flasha, Cyborga, Poison Ivy, demona Etrigana i Griftera. Zobaczcie sami:

Flashpoint Beyond #2 - okładka

Wprowadzający do zbliżającej się wielkimi krokami serii zeszyt Flashpoint Beyond #0 zadebiutuje w USA 5 kwietnia.