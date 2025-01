Dan Brown powraca. Znamy szczegóły nowej powieści!

Doubleday

Sonia Draga, polski wydawca powieści Dana Browna, podzielił się świetną wiadomością dla fanów twórczości tego pisarza. Po ośmiu latach autor ogłosił powrót z nową powieścią. Jego najnowsza książka, Tajemnica tajemnic (ang. The Secret of Secrets), trafi do sprzedaży jesienią.

Dan Brown zasłynął dzięki serii książek o Robercie Langdonie, profesorze symboliki, który natrafia na skomplikowane zagadki ukryte w dawnych pismach, obrazach, architekturze itp. Cykl rozpoczął się powieścią Anioły i demony, ale prawdziwą popularność przyniosła druga książka - Kod Leonarda da Vinci. Tajemnica tajemnic będzie szóstą powieścią z tym bohaterem.

Dan Brown w ten sposób zapowiada powieść:

To zdecydowanie najbardziej ambitna i misternie zaplanowana powieść, jaką dotychczas napisałem. Praca nad nią była niezapomnianą, pełną odkryć podróżą.

Światowa premiera Tajemnicy tajemnic została wyznaczona 9 września 2025 roku. Thriller Dana Browna pojawi się równocześnie na półkach księgarskich w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Portugalii, Słowacji, Hiszpanii (dodatkowo wersja katalońska), Szwecji, Turcji oraz w Polsce.

fot. Doubleday

Wydawca tak opisuje fabułę książki: