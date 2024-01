Foamstars - zwiastun ujawnia datę premiery. Gra będzie dostępna w ramach PS Plus

fot. Square Enix

Foamstars to nadchodząca gra online nastawiona na nietypową rozgrywkę 4v4, w której gracze staną do walki na... pianę. Będzie można wykorzystać ją nie tylko do eliminowania wrogów, ale też tworzenia osłon oraz powierzchni, po której można się ślizgać. Produkcja zaoferuje kilka zróżnicowanych trybów rozgrywki, a także będzie otrzymywać nową zawartość w ramach sezonowych aktualizacji. Nie zabraknie również płatnej przepustki premium, dzięki której będzie można zdobyć dodatkowe nagrody, w tym nowe, grywalne postacie.

Nowy zwiastun zdradza, że Foamstars zadebiutuje już 6 lutego. Co więcej, ogłoszono również, że gra będzie dostępna do odebrania w ramach PlayStation Plus Essential od dnia premiery do 4 marca. Osoby, które przypiszą ten tytuł do swojej biblioteki, będą miały do niego dostęp tak długo, jak długo będą posiadać aktywną subskrypcję usługi Sony.

Foamstars - zwiastun z datą premiery