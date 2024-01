Suicide Squad: Kill the Justice League - zwiastun premierowy. Złoczyńcy kontra superbohaterowie!

fot. WBIE

Studio Rocksteady i Warner Bros. Interactive Entertainment postanowiły nie czekać na debiut Suicide Squad: Kill the Justice League na sklepowych półkach i opublikowali zwiastun premierowy ze sporym wyprzedzeniem. W materiale widzimy, jak tytułowa grupa superzłoczyńców staje do walki z herosami znajdującymi się pod kontrolą Brainiaca. Nie zabrakło tam również nowych ujęć z rozgrywki.

Suicide Squad: Kill the Justice League - zwiastun premierowy

Kill the Justice League to nowa produkcja studia Rocksteady, które znane jest przede wszystkim ze świetnie przyjętej przez graczy serii Batman: Arkham. Tym razem nie otrzymamy jednak klasycznej produkcji dla jednego gracza, a nastawioną na kooperację grę-usługę. Twórcy zapewnili jednak, że i w tym przypadku możemy liczyć na rozbudowaną opowieść - pod względem historii ma to być ich największe dzieło.

Suicide Squad: Kill the Justice League - premiera gry już 2 lutego na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.