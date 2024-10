Football Manager 25 - premiera przesunięta. Jest nowy termin, a twórcy podają powody opóźnienia

fot. SEGA

Już w listopadzie na rynek miała trafić nowa odsłona popularnej sportowej serii, czyli Link not found. Okazuje się jednak, że na debiut tej gry trzeba będzie poczekać kilka miesięcy dłużej. Twórcy ze studia Sports Interactive poinformowali jednak o przesunięciu premiery dopiero na marzec 2025 roku.

Po dokładnym rozważeniu sprawy, Sports Interactive podjęło trudną decyzję o opóźnieniu premiery Football Manager 25. Po przeprowadzeniu rozmów z SEGA, firmami udzielającymi licencji i partnerami uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie przełożenie debiutu na marzec 2025 roku. Dokładne daty premiery na poszczególnych platformach pojawią się, gdy zostaną potwierdzone.

W obszernym wpisie ujawniono, co stało za taką decyzją. Mimo starań twórców prace miały posuwać się wolniej, niż zakładano. Deweloperom zależało jednak na tym, by nie ucierpiała na tym jakość gry, więc zdecydowali się oni na taki krok.

Wiele rzeczy działo się wolniej, niż przewidywaliśmy - i to mimo wysiłków całego zespołu, który pracował w niesamowitym tempie i próbował wszystko zrobić. Terminy już wtedy były napięte i jak, zauważyło wiele osób w komentarzach, za bardzo się śpieszyliśmy, a to mogło zagrozić naszym standardom. To wszystko nałożyło ogromną presję na wszystkich pracowników, którzy zobowiązali się do dostarczenia możliwie jak najlepszej gry.

Poniżej możecie przeczytać całe oświadczenie w oryginalnej, angielskiej wersji językowej.

