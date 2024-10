Metaphor: ReFantazio - zwiastun premierowy. To jedna z najlepiej ocenianych gier tego roku

fot. SEGA

Do sieci trafił już premierowy zwiastun Metaphor: ReFantazio, nowej produkcji od twórców serii Persona. Tym razem zabiera ona graczy do fantastycznego świata o nazwie Euchronia, w którym staną oni do walki o władzę, wykorzystując w tym celu potężne Archetypy.

Recenzje Metaphor: ReFantazio wskazują na to, że to jedna z najlepszych gier tego roku. Średnia ocen tego tytułu w serwisie Opencritic to 92/100, a krytycy chwalą świetną historię, oprawę i rozgrywkę, która z jednej strony pełnymi garściami czerpie z Persony, ale nie brak w niej także pewnych ekscytujących zmian i nowych rozwiązań.

Premiera Metaphor już 11 października na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej produkcji, to odsyłamy Was do naszej recenzji.