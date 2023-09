For All Mankind - teaser 4. sezonu. Tak reklamuje się Helios

fot. materiały prasowe

Reklama

Platforma streamingowa Apple TV+ ruszyła z promocją 4. sezonu For All Mankind, za który odpowiadają Ronald D. Moore, Ben Nedivi oraz Matt Wolpert. Oficjalnie ogłoszono, że premiera odbędzie się 10 listopada 2023 roku w serwisie Apple TV+. Emisja co tydzień po jednym odcinku potrwa do 12 stycznia 2024 roku.

For All Mankind - teaser

Teaser jest reklamą działań Heliosa.

For All Mankind - o czym jest 4. sezon?

Fani muszą przygotować się na dużą zmianę, bo historia rozgrywa się aż osiem lat po wydarzeniach z 3. sezonu. Jest rok 2003 i w centrum zainteresowania jest wydobywanie ważnego kruszcu z asteroid, który może zmienić przyszłość Ziemi i Marsa. Jednak napięcia pomiędzy mieszkańcami Marsa zagrażają zniszczeniu wszystkiego, nad czym pracowali.

W obsadzie 4. sezonu są Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu oraz Coral Peña. Piotr Adamczyk potwierdził, że też powróci w tej serii. W nowych rolach zobaczymy takich aktorów jak Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern oraz Svetlana Efremova.