Tego widzowie nie oczekiwali. Ważny szczegół filmu Fantastyczna Czwórka

Według nowej plotki, film Fantastyczna Czwórka rozpocznie się od zaskakującej informacji: ta grupa superbohaterów już nie istnieje. Po narodzinach syna Reeda Richardsa i Sue Storm, Franklina Richardsa, drużyna została rozwiązana. Na początku filmu ma pojawić się montaż przedstawiający różne przygody Fantastycznej Czwórki oraz ich walki z ikonicznymi złoczyńcami z komiksów. Następnie widzowie dowiedzą się, że to wszystko należy do przeszłości, a drużyna już nie funkcjonuje. Co jednak sprawi, że bohaterowie ponownie połączą siły?

Według plotki, pojawienie się Silver Surfera zmieni wszystko. Postać ta, będąca heroldem Galactusa, przybywa na Ziemię, aby zapowiedzieć nadejście przepotężnego zjadacza światów.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że Galactus nie tyle chce pożreć Ziemię, co potrzebuje Franklina Richardsa i jego niezwykłych mocy. W komiksach Franklin jest jedną z najpotężniejszych postaci w historii Marvela. Potrafił naginać rzeczywistość, a nawet odtworzyć zniszczone multiwersum. Dlaczego Galactus pragnie Franklina? Tego na razie nie wiadomo. Pojawiają się jednak sugestie, że Galactus może być kolejnym wielkim zagrożeniem dla multiwersum obok Doktora Dooma.

Fantastyczna Czwórka trafi do kin w lipcu 2025 roku.

