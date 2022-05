For All Mankind - zwiastun 3. sezonu. Wyścig kosmiczny zaprowadzi bohaterów na Marsa

AppleTV+

Kosmiczny dramat For All Mankind od Apple TV+ doczeka się kolejnego sezonu. Ponad dwie dekady po lądowaniu na księżycu, czeka nas kolejna bitwa między USA i Rosją - o Marsa. Premiera 3. sezonu wyznaczona została na 10 czerwca 2022 roku na AppleTV+.

W opisie 3. sezonu czytamy, że nie tylko USA i ZSRR biorą udział w wyścigu o eksplorowanie Marsa. Do walki dołączy trzeci gracz, który ma dużo do udowodnienia i jeszcze więcej do stracenia. W obsadzie w trzecim sezonie znajdują się ponownie Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey W. Johnson, Coral Peña i Wrenn Schmidt oraz nowa twarz w produkcji, Edi Gathegi, który zagra Deva Ayesa, charyzmatycznego wizjonera. Zobaczcie zwiastun:

Przypomnijmy, że drugi sezon dramatu rozpoczyna się dekadę później, w 1983 roku (3. sezon to będą już lata 90.). To apogeum zimnej wojny, a napięcia między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR osiągają szczyt. Ronald Reagan jest prezydentem, a ambicje nauki i eksploracji kosmosu są zagrożone, gdy Amerykanie i Sowieci idą łeb w łeb, by kontrolować miejsca bogate w zasoby na Księżycu.