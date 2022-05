MultiVersus - Kudłaty, Bugs, Batman i inni stają do walki! Zwiastun zapowiada szalony crossover

fot. WBIE

MultiVersus to nadchodząca bijatyka w stylu Super Smash Bros., w której naprzeciwko siebie staną bohaterowie z różnych produkcji Warner Bros. Wśród grywalnych postaci znajdą się między innymi Królik Bugs, Kudłaty, Batman, Harley Quinn, Arya Stark czy Tom i Jerry. Sama gra dostępna będzie w modelu free to play i zaoferuje możliwość rozgrywki międzyplatformowej. Do sieci trafił efektowny zwiastun CGI, który przedstawia ten nietypowy crossover. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

MultiVersus zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Serie S/X i nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Pierwsi gracze będą mogli jednak przetestować ten tytuł już od 19 maja w ramach zamkniętej alfy, na lipiec zaś planowany jest start otwartej bety.

