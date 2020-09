Ford Coppola pracuje nad wersją reżyserską Ojca chrzestnego III

Paramount

Francis Ford Coppola i Paramount Pictures wspólnie podjęli decyzję o stworzeniu rozszerzonej i na nowo zmontowanej wersji ostatniej odsłony trylogii Ojca Chrzestnego. Produkcja ma trafić do kin w grudniu z okazji 30. rocznicy premiery tego właśnie filmu.

Coppola w specjalnym oświadczeniu poinformował dodatkowo, że Ojciec chrzestny III trafi do kin ze zmienionym tytułem. Ten brzmiał będzie: Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone. Jak tłumaczy reżyser, nawiązuje w ten sposób do pierwotnych zamiarów, aby trzeci film nie był częścią trylogii, a raczej epilogiem do dwóch pierwszych odsłon. Widzowie mogą też oczekiwać nowego początku i zakończenia, a także zmiany w uszeregowaniu scen i ścieżce dźwiękowej.

Źródło: Youtube