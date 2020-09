Batwoman - aktorzy wrócili do pracy. Zobaczcie wideo z planu

Niedawno informowaliśmy Was, że Batwoman należy do grona seriali, które we wrześniu wrócą do produkcji po związanym z pandemią opóźnieniu. Obecnie ekipa pracuje nad drugim sezonem show. Gwiazdy serialu, Camrus Johnson oraz Nicole Kang, czyli serialowi Luke Fox i Mary Hamilton, na dowód tego udostępnili w mediach społecznościowych wideo z planu.

Aktorzy pozdrowili fanów z pierwszego dnia filmowego po przerwie i zapewnili fanów, że wszystko jest w należytym porządku. Jak widać, humory dopisywały. Poniżej możecie obejrzeć wideo opublikowane na oficjalnym Twiterze Batwoman.

https://twitter.com/CWBatwoman/status/1301641447272189952

Przypomnijmy, że w drugim sezonie show twórcy zaprezentują fanom zupełnie nową bohaterkę. W nową Batwoman wcieli się Javicia Leslie. Postać ta zapowiedziana jest jako sympatyczna, nieco bałaganiarska i nieokiełznana, raczej niemająca wielu wspólnych cech z poprzednią Batwoman.

Przypomnijmy, że showrunnerką serialu jest Caroline Dries, a przewidywana data premiery 2. sezonu Batwoman przypada na styczeń 2021.