Powstały kontrolery dla fanów Fortnite. Mogą zainteresować posiadaczy PC i Nintendo Switch

Seria produktów CRKD powiększyła się o kolejne kontrolery – tym razem z wyglądem inspirowanym grą Fortnite. Gracze mogą sięgnąć po kompaktowe kontrolery NEO S, kompatybilne z PC, Nintendo Switch oraz urządzeniami mobilnymi z systemami Android i iOS, a także modele Nitro Deck i Nitro Deck+, przeznaczone do pierwszej wersji Switcha. Z wyglądem nowych produktów możecie zapoznać się w poniższej galerii.

Za kontrolery NEO S Peely Fortnite Edition oraz Raven Fortnite Edition, oferowane w zestawie ze stacjami ładowania, trzeba zapłacić po 300 zł. Tyle samo kosztuje Nitro Deck Fortnite Cuddle Team Edition. Najdroższym produktem w nowej linii CRKD jest Nitro Deck+ Fortnite Renegade Raider Edition, wyceniony na 385 zł. Kolorowy, nawiązujący do Fortnite design to nie jedyna atrakcja, jaką przygotowano dla fanów gry. Osoby, które zdecydują się na zakup kontrolera, otrzymają również kod uprawniający do pobrania cyfrowego dodatku w postaci lotni.