Grał Doktora Dooma w 2005 roku. Co sądzi o obsadzeniu RDJa?

fot. materiały prasowe

Julian McMahon wcielił się w Doktora Dooma w Fantastycznej Czwórce z 2005 roku. Jego występ rozczarował wielu fanów, którzy liczyli na lepsze odwzorowanie komiksowego złoczyńcy. Podobne odczucia mieli widzowie w 2015 roku, gdy Toby Kebbell odgrywał tę antagonistyczną rolę. Jak wypadnie Robert Downey Jr.? McMahon podzielił się swoją opinią w rozmowie z portalem ScreenRant.

Czy RDJ podoła jako Doktor Doom? Poprzedni odtwórca komentuje

Casting Roberta Downeya Jr. , którego dobrze znamy jako Tony'ego Starka, wywołał w sieci ogromne poruszenie i mieszane reakcje zarówno widzów, jak i krytyków. Tymczasem Julian McMahon wierzy, że Marvel Studios podjęło słuszną decyzję. Stwierdził, że wybrali "super utalentowanego gościa", który z pewnością udźwignie tę rolę. Dodał również, że sam uwielbia go oglądać go na ekranie. Co więcej, od 2005 roku branża filmowa przeszła ogromną ewolucję, oferując twórcą znacznie większe możliwości wizualne, które pozwolą odpowiednio ukazać Doktora Dooma.

- Mając Roberta Downeya Jr., jednego z najwspanialszych twórców ostatnich - ile już lat go oglądamy? - połączonego z elementami tego, jak możemy dziś robić filmy, myślę, że to będzie coś naprawdę niezwykłego.

Przypomnijmy, że nowego Doktora Dooma zobaczymy w filmie Avengers: Doomsday, którego premiera została zaplanowana na maj 2026 roku. Rok później zadebiutuje Secret Wars.

