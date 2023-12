Fortnite z kolejnymi zaskakującymi bohaterami. W grze pojawił się... umięśniony Peter Griffin z Family Guy

fot. Epic Games

Fortnite nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem graczy, a Epic Games nadal rozwija ten tytuł o nową, ekscytującą i często bardzo zaskakującą zawartość. Do sieci trafił premierowy zwiastun 5. rozdziału, który wprowadza między innymi nowy biom i lokacje, a także tarcze kuloodporną, za którą będzie można się skryć, by uniknąć wrogich pocisków. Oczywiście nie zabraknie też zupełnie nowych broni (w tym... noża z kotwiczką) i pojazdów. Dodatkowo arsenał będzie można dostosowywać do swoich potrzeb korzystając ze stanowisk modyfikacji, gdzie spersonalizujemy broń korzystając ze sztabek.

Tradycyjnie już, w grze pojawiły się także nowe, kosmetyczny skórki do zdobycia. Gracze będą mogli zagrać między innymi jako Solid Snake oraz.... umięśniona wersja Petera Griffina z serialu animowanego Family Guy.

Fortnite - zwiastun 5. sezonu

Na oficjalnym kanale Fortnite pojawiło się nawet wideo, w którym widzimy, jak Peter zyskał nową sylwetkę.

Z pełną listą zmian i nowości wprowadzonych w najnowszym rozdziale Fortnite możecie zapoznać się na oficjalnej stronie gry.