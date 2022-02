Fortnite nie będzie domyślnie dostępny na Steam Decku

fot. Epic Games

Tim Sweeney poinformował opinię publiczną, że zespół Epic Games nie planuje przystosowywać klienta Fortnite’a do współpracy z systemem SteamOS, który kontroluje konsolę przenośną od Valve. Według szefa Epic Games problem tkwi w systemie do walki z oszustami. Choć w teorii Easy Anti-Cheat jest kompatybilny zarówno z Linuksem jak i warstwą kompatybilności Proton, twórcy Fortnite’a nie czują potrzeby, aby implementować go dla Steam Decka.

Sweeney zapytany przez serwis The Verge co stoi za decyzją o ograniczeniu dostępności gry na tej platformie, stwierdził, że linuksowe środowisko jest trudne do ogarnięcia ze względu na mnogość konfiguracji niekompatybilnych z EAC. Ponadto jego zdaniem gamingowy rynek linuksowy jest zbyt mały, aby zaoferować mu pełne wsparcie. Zwłaszcza w odniesieniu do jednej, konkretnej dystrybucji – przystosowanie systemu antycheaterskiego do współpracy z Fortnite’em wyłącznie na Linuksie w odsłonie SteamOS byłoby skrajnie nieopłacalne.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie gry z EAC na pokładzie będą niegrywalne na Steam Decku z systemem od Valve. To od dystrybutora zależy, czy przystosuje swoją produkcję do obsługi tego narzędzia w grze wypuszczonej na SteamOS-a. Warto jednak zauważyć, że posiadacze Steam Decka nie będą całkowicie odcięci od Fortnite'a. Jeśli zechcą odpalić tę grę, zawsze mogą zainstalować na konsoli Valve system Windows, który pozwoli w pełni cieszyć się tą produkcją w pecetowej, mobilnej odsłonie.

