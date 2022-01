Mobilny Fortnite wróci na iPhone'y dzięki GeForce NOW

Źródło: NVIDIA

W 2020 roku doszło do bezprecedensowego starcia pomiędzy Apple a Epic Games, którego przyczynkiem były opłaty za mikrotransakcje w grach. Aby uniknąć wysokich marż, twórcy Fortnite’a postanowili ominąć system płatności Apple i własnoręcznie realizować transakcje za płatności w grze. To poskutkowało natychmiastowym wyrzuceniem gry z App Store oraz odcięciem Epic Games od dostępu do tej platformy. Choć spór ten wciąż trwa, mobilny Fortnite wrócił na iOS-a.

NVIDIA we współpracy z Epic Games wdrożyła do GeForce NOW nową odsłonę gry w pełni przystosowaną do obsługi za pośrednictwem ekranu dotykowego, która będzie funkcjonować obok jej desktopowej wersji. Na razie funkcjonuje w darmowej wersji beta, ale jeśli testy przebiegną pomyślnie, już wkrótce skorzystają z niej wszyscy użytkownicy cloud gamingowej platformy od NVIDII.

Tym, co odróżnia tę wersję od Fortnite’a, który dotychczas był dostępny na łamach serwisu, jest sposób sterowania. Nowa wersja dysponuje interfejsem dotykowym, który przywodzi na myśl ten z natywnej wersji aplikacji na iOS-a.

Warto zauważyć, że ruch ten to dopiero początek eksperymentów z mobilnymi odsłonami aplikacji w GeForce NOW. NVIDIA zapowiada, że będzie pracować nad przekonwertowaniem kolejnych tytułów do wersji przystosowanej do obsługi za pośrednictwem interfejsu dotykowego. Podobną ścieżkę rozwoju swojej usługi obrał także zespół Microsoftu odpowiedzialny za rozwój xClouda. Ta platforma również oferuje dostęp do gier z interfejsem w mobilnej odsłonie.

