Forza Horizon 5 z samochodami Barbie i Kena. Microsoft zapowiedział też wyjątkową, różową konsolę

fot. Microsoft

Microsoft poinformował o atrakcjach, jakie przygotowano z okazji zbliżającej się premiery filmu Barbie w kinach. Do gry Forza Horizon 5 trafią dwa samochody, inspirowane tymi, którymi jeździ tytułowa bohaterka i Ken. Będą to różowy Chevrolet Corvette EV z 1956 roku oraz GMC Hummer EV Pickup z roku 2022. Wszyscy posiadacze tej produkcji będą mogli odebrać oba te pojazdy za darmo od 21 lipca. Cały proces będzie banalnie prosty - będą one czekać na zainteresowanych w Centrum Wiadomości, skąd będzie można przypisać je do wirtualnego garażu.

fot. Microsoft

Na tym jednak nie koniec. Ujawniono też wyjątkowy, różowy model Xbox Series S, który na dodatek skrywa się w domku dla lalek. Tę nietypową, przyciągającą wzrok konsolę będzie można zdobyć w konkursach, które mają wystartować już 10 lipca. Oprócz tego zapowiedziano także nowy kontroler z różnokolorowymi, wymiennymi panelami przednimi, które inspirowane są strojami Barbie oraz Kena.

fot. Microsoft

Barbie - premiera filmu w kinach już 21 lipca.