Microsoft zaskakuje! Forza Horizon 5 trafi na PlayStation 5

Microsoft, we współpracy z Turn 10 Studios, Playground Games oraz Panic Button, ogłosił, że jeszcze tej wiosny czeka nas premiera Forza Horizon 5 na PS5.To historyczny moment: będzie to pierwsza odsłona serii dostępna na konsolach PlayStation.

Forza Horizon 5, wydana po raz pierwszy w 2021 roku, zdobyła serca graczy na całym świecie dzięki swojemu imponującemu otwartemu światu, który przenosi graczy do malowniczych zakątków Meksyku, od pustynnych krajobrazów, przez tropikalne dżungle, aż po tętniące życiem miejskie lokacje. Na PS5 gracze będą mogli doświadczyć tych samych treści, co na konsolach Microsoftu. Oznacza to dostęp do blisko 900 samochodów, 40 tematycznych aktualizacji oraz dwóch dużych rozszerzeń: Hot Wheels oraz Rally Adventure.

Wersja na PS5 została opracowana przez studio Panic Button, znane z wysokiej jakości portów na różne platformy. Współpraca tego studia z Playground Games ma gwarantować tę samą jakość i zawartość, co na innych platformach.

Wraz z premierą na PS5, twórcy gry przygotowują również specjalną, darmową aktualizację dla wszystkich platform – Horizon Realms. Ta nowa funkcja pozwoli graczom odkryć starannie wyselekcjonowaną kolekcję ulubionych światów z poprzednich edycji serii, które zostały odświeżone i dostosowane do "piątki". Ten pakiet to jednak nie tylko nostalgia, ale też nowe wyzwania i inne niespodzianki, które powinny ucieszyć zarówno nowych graczy, jak i długoletnich fanów serii.

Forza Horizon 5 jest kolejnym tytułem z portfolio Microsoftu, który do niedawna był na wyłączność konsoli Xbox i PC. Wcześniej doczekaliśmy się portów takich tytułów, jak między innymi Sea of Thieves czy Hi-Fi Rush.