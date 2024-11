Nowy serial kryminalny Netflixa z... akcją w czasie rzeczywistym. Pierwsze spojrzenie

Fot. Netflix

Pojawiło się pierwsze spojrzenie na Adolescence. To nowy serial kryminalny Netflixa ze Stephenem Grahamem, Ashley Walters i Erin Doherty w rolach głównych.

Adolescence - pierwsze spojrzenie

Zdęcia do nowego serialu kryminalnego Netflixa możecie zobaczyć poniżej.

Adolescence - informacje o serialu

Adolescence składa się z czterech części. To, co wyróżnia produkcję na tle innych seriali, to fakt, że każdy odcinek jest nakręcony w jednym ciągłym ujęciu, ponieważ akcja ma się toczyć w czasie rzeczywistym.

O czym opowiada fabuła? Owen Cooper zagra trzynastoletniego chłopca, który zostaje oskarżony o morderstwo swojej koleżanki ze szkoły. Graham wcieli się w ojca nastolatka, Walters detektywkę, a Soherty psycholożkę przydzieloną do sprawy.

Premiera serialu ma odbyć się w 2025 roku w serwisie Netflix.