Forza Horizon 5 - wymagania, data premiery, dostępne edycje. Podsumowanie informacji o grze

Forza Horizon 5 to kolejna część popularnej serii wyścigów, która stawia na zdecydowanie luźniejszy klimat niż cykl Forza Motorsport, a także bardziej zręcznościowe podejście do wirtualnej jazdy samochodami. Gracze otrzymują jednak do dyspozycji szereg ustawień, które pozwalają na dostosowanie doświadczenia i poziomu realizmu do swoich potrzeb i umiejętności, więc w zasadzie każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie.

Tegoroczna odsłona przeniesie nas do Meksyku. Po raz kolejny do naszej dyspozycji zostanie oddany otwarty świat, który można będzie swobodnie przemierzać, biorąc przy tym udział w licznych wyścigach i wyzwaniach. Będziemy ścigać się zarówno po asfaltowych drogach, jak i bezdrożach w urokliwych miejscach - na zwiastunie widać m.in. pokryte piachem pustynie i plaże.

Forza Horizon 5 - data premiery

Gra zadebiutuje 9 listopada na PC (Steam, Windows Store) oraz konsolach Xbox One i Xbox Series S/X i w usłudze xCloud. Abonenci Xbox Game Pass będą mogli zagrać w ten tytuł w ramach abonamentu od dnia debiutu i bez jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Forza Horizon 5 - wymagania wersji PC

Na karcie produktu w cyfrowych sklepach udostępniono minimalne wymagania sprzętowe Forza Horizon 5. Rekomendowana specyfikacja nie została jeszcze ujawniona i prawdopodobnie zostanie ona podana bliżej premiery. Wpis zaktualizujemy, gdy tylko będą dostępne nowe informacje na ten temat.

System operacyjny: Windows 10 wersja 15063.0 lub nowsza

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 - cena i dostępne edycje gry

Gra trafi na rynek w kilku edycjach, które będą różnią się zarówno ceną, jak i dostępną w nich zawartością.

Edycja Standardowa - 299 zł

Edycja Deluxe - 349 zł

Edycja Premium - 439 zł

pakiet powitalny Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 VIP

pierwsze rozszerzenie gry Forza Horizon 5

drugie rozszerzenie gry Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 - gameplay

Na targach E3 2021 zaprezentowano także pierwsze spojrzenie na gameplay. Trwające ponad 7 minut nagranie pozwala zapoznać się z wyglądem lokacji, pojazdów, a także niektórymi atrakcjami czekającymi na graczy w wirtualnym meksyku.