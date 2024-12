Kristin Chenoweth broni Wicked przed kontrowersyjną grupą. "To brednie"

foto. materiały prasowe

Grupa One Million Moms niedawno ruszyła z petycją przeciwko filmowi Wicked: Part One. Poszło o "promowanie agendy LGBTQ w rodzinach, szczególnie wśród dzieci". Kristin Chenoweth straciła cierpliwość i zaczęła bronić produkcji na swoim Instagramie.

- Wszyscy wiedzą, że "One Million Moms" to zaledwie kilkaset osób. Co najwyżej. To się nazywa rozrywka. Sztuka. Jestem chrześcijanką i stworzyłam rolę Glindy, a całe te brednie kobiet pełne nienawiści... Nie, nie, nie. Nic na to nie poradzę: Staram się je mimo wszystko kochać. Bo one tego nie rozumieją. Jeśli ktoś chce zobaczyć siłę kobiet, idźcie zobaczyć Wicked. Na scenie lub w kinie.

Wicked - fabuła

Adaptacja broadwayowskiego musicalu prosto ze świata Oz, będącego alternatywnym spojrzeniem na opowieść Czarnoksiężnika z Oz. Film skupia się na niezwykłej przyjaźni Elfaby (Cynthia Erivo), przyszłej Złej Czarownicy z Zachodu oraz Glindy (Ariana Grande), która stanie się Dobrą Czarownicą Glindą.

Pierwsza część jest już dostępna w kinach. Druga zadebiutuje już w przyszłym roku - premierę zaplanowano na 21 listopada.