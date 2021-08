Free Guy - rekordowo niski spadek frekwencji. Legion samobójców 2 coraz gorzej

fot. materiały prasowe

Free Guy radzi sobie nieźle w Ameryce Północnej. W drugim weekendzie zanotowano zaledwie 34% spadek frekwencji, co jest rekordem. Żaden inny film podczas sezonu letniego w kinach w 2021 roku nie zaliczał tak małego spadku, a to zarazem jest potwierdzenie, że dobre opinie widzów mogą wpłynąć na "długie nogi" filmu, czyli będzie on zarabiać w dłuższym okresie czasu. Podczas drugiego weekendu zebrał 18,8 mln dolarów. Łącznie ma 58,8 mln dolarów. Na świecie działa to tak samo niesamowicie, bo zanotowano 26% spadku frekwencji (jak donosi Deadline niektóre kraje nawet zaliczyły wzrost frekwencji, co jest niezmiernie rzadkie). Zebrano ze świata 17,1 mln dolarów (łącznie 53,1 mln dolarów). Sumując na koncie 111,9 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.

Jedna nowość poradziła sobie nieźle i jest to Psi Patrol Film, który miał premierę hybrydową z debiutem w platformie amerykańskiej Paramount+. Zebrano 13 mln dolarów. Na świecie 21,5 mln dolarów. Sumując, na koncie 34,5 mln dolarów.

Reszta nowości to klapy na premierę. Mówimy tutaj o filmie akcji Protegowana (2,9 mln dolarów), Domie nocnym (2,869 mln dolarów) i Reminiscencji (2 mln dolarów przy 70 mln dolarów budżetu). Eksperci deadline twierdzą, że powodem jest tylko źle oceniany produkt, bo widzowie dali bardzo niskie oceny wszystkim trzem tytułom. Sprawdza się wcześniejszy wniosek, że podczas pandemii widz idzie do kina, jeśli czuje, że jest to tego warte.

Legion samobójców: The Suicide Squad nadal zalicza spadki w frekwencji. Tym razem w Ameryce Północnej zebrano 3,4 mln dolarów (razem 49,2 mln dolarów). Na świecie też nie radzi sobie dobrze, zbierając tylko 8,7 mln dolarów z 73 krajów (razem ma 91,5 mln dolarów). Sumując na koncie 140,8 mln dolarów przy budżecie 175 mln dolarów plus 100 mln dolarów kosztów promocji.