Free Guy nadal ma dobre wyniki. Candyman zaskakuje w box office

fot. Universal Pictures // Metro-Goldwyn-Mayer

Pomimo ciągle szybko rosnących liczb zakażeń koronawirusem w USA wynik Candyman buduje sporo optymizmu przed nadchodzącą premierą Shang-Chi. Film zebrał w Ameryce Północnej 22,4 mln dolarów. Jest to czwarte największe otwarcie w historii sierpnia, więc stawiamy ten wynik obok tych sprzed pandemii i wcale nie wygląda on tak źle. Co więcej, w sobotę film osiągnął wzrost frekwencji, co jest zaskakujące, bo horrory z reguły wówczas mają spadki. Na świecie zebrał 5,2 mln dolarów z 51 krajów. Sumując, na koncie 27,6 mln dolarów przy budżecie 25 mln dolarów.

Zgodnie z oczekiwaniami dobre opinie widzów o Free Guy przedłużają popularność filmu. W trzecim weekendzie film miał mniejszy spadek frekwencji niż w drugim, bo zaledwie 27%. To dało na terenie Ameryki Północnej 13,55 mln dolarów. Łącznie zebrano 79,3 mln dolarow. Na świecie jest podobnie, bo tylko 23% spadku frekwencji, co daje 37,3 mln dolarów z 47 krajów. Łącznie zebrano 100,3 mln dolarów. Sumując, na koncie 179,6 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.

Wyprawa do dżungli osiągnęła kamień milowy w Ameryce Północnej, przekraczając 100 mln dolarów wpływów. Sumując z wynikami ze świata ma łącznie 187 mln dolarów (do tego doliczamy wpływy z Disney+, ale nie wiadomo, jaki jest wynik). Nadal nie ma jednak to znaczenia, bo budżet to 200 mln dolarów (plus 100 mln dolarów na promocję).

Legion samobójców: The Suicide Squad globalnie zebrał w ten weekend 6,6 mln dolarów. W takim tempie niebawem film zniknie kompletnie z kin. Sumując wszystkie wpływy na koncie 154,6 mln dolarów przy budżecie 185 mln dolarów (plus 100 mln dolarów kosztów promocji).