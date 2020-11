Free Guy i Śmierć na Nilu - filmy wypadają z kalendarza premier 2020 roku

fot. materiały prasowe

To było do przewidzenia. Nowe obostrzenia powodujące zamykanie kin w wielu krajach spowodowały, że kolejne dwa duże projekty kinowe wypadają z tegorocznego kalendarza premier na świecie. Są to produkcje od 20th Century Studios, Śmierć na Nilu i Free Guy. Filmy miały pierwotnie zadebiutować kolejno 18 i 11 grudnia. Informację tę potwierdziło również Disney Polska, które zajmuje się dystrybucją produkcji w naszym kraju. Obecnie filmy nie mają nowych dat premier.

Śmierć na Nilu to adaptacja kultowej powieści Agathy Christie pod tym samym tytułem. W filmie legendarny detektyw Hercules Poirot prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa młodej dziedziczki w Egipcie, którego efektem jest dla niego trójkąt miłosny. Wcześniej historia została zrealizowana w 1978 roku. W obsadzie znajdują się między innymi Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Emma Mackey oraz Letitia Wright.



fot. materiały prasowe

Natomiast Free Guy opowiada o pracowniku banku, który odkrywa, że jest nic nie znaczącą postacią z tła z gry komputerowej z otwartym światem. Podejmuje decyzję, że z tym kończy i zostanie bohaterem własnej historii. W obsadzie są Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar i Taika Waititi.