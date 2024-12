Szklana pułapka to film świąteczny? Jeden z najlepszych reżyserów daje odpowiedź

fot. materiały prasowe

Czy Szklana pułapka to świąteczny film? To pytanie zadają sobie ludzie od wielu lat i zdania w tej kwestii są mocno podzielone. Podobnie jak widzowie, również filmowcy mają różne opinie na ten temat. Akcja filmu rozgrywa się w czasie świąt, ale czy to wystarczy, by uznać go za świąteczny? W rozmowie z The Hollywood Reporter do tej debaty dołączył sam Alfonso Cuarón – wybitny reżyser serialu Sprostowanie, który niedawno miał premierę na Apple TV+, oraz twórca takich filmów jak Harry Potter i Więzień Azkabanu, Roma czy Grawitacja.

Szklana pułapka to świąteczny film

Wywiad przeprowadzono w związku z premierą filmu krótkometrażowego na Disney+, zatytułowanego Prawie świąteczna historia. Na pytanie dziennikarza o to, jak zdefiniowałby świąteczny film, Cuarón odpowiedział z uśmiechem:

„Jest to świąteczna historia, gdy Bruce Willis próbuje uratować swoją żonę”.

Następnie dodał:

- Ostatecznie święta to bardzo określona celebracja końca roku. To koniec mroku i początek światła. To świętowanie nadziei i możliwości. To czas introspekcji, zanim zaczniemy na nowo. W Szklanej pułapce Bruce Willis próbuje postąpić słusznie i całym sobą jestem za tym, że Szklana pułapka to film świąteczny. Nie umiem powiedzieć dlaczego, ale nie muszę tego robić.

A jakie jest Wasze zdanie? Dajcie znać w komentarzach!